Doda przyszła do Hejt Parku. Tylko po cholerę tam jej ten Stanowski?

Doda była już wszystkim. Laską z "Baru", dżagą, a nawet Illuminati. Była też zdradzaną i oszukaną żoną, porzuconą narzeczoną, media obgryzały jej kosteczki, wysysając szpik kostny przez lata, o czym zresztą powiedziała w Hejt Parku nie bez nerwów. Ale do swojej gabloty z napisem "nasze sukcesy" może też włożyć nowy puchar z napisem "1. miejsce za pokonanie Stanowskiego, kiedy nawet nie wiedziałaś, że bierzesz udział w zawodach". O co chodzi? Już tłumaczę.



Krzysztof "na chłopski rozum" Stanowski zaprosił Dodę, bo prawda jest taka, że Doda zawsze jest na czasie. Od "Baru", kiedy poznała ją cała Polska, minęły wieki, a Rabczewska nie schodzi ze stron plotkarskich portali, bo "wypina się przy jajecznej choince" albo "w kusej bluzce poszła do restauracji" (tak, nie przecierajcie oczu, to fragmenty nagłówków). Ludzie, z takim ciałem też bym wszędzie chodziła w kusych bluzkach. Czy wydaje płytę, czy nie - i tu muszę przyznać Stanowskiemu rację, bo jeśli zrobi tę sondę o Dodzie, to ja mu powiem, że nie wiem, co ona śpiewa - jest w topce polskich gwiazd, o których się pisze. Tylko że Doda przyszła porozmawiać i dać się poznać, o czym w wywiadzie mówi wprost, nie wiedząc chyba, albo mając to gdzieś, co do niej bardziej pasuje i chwała jej za to, że teraz na 3, 2, 1 ma się ze Stanowskim naparzać. Ale nie ma takiego bicia, nawet jeśli to Hejt Park, dziękuję, dobranoc.