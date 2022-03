Kryminał tak gęsty, że nastrój można kroić nożem. "Burchot" Audioteki to nietuzinkowa opowieść

Na wyróżnienie zasługuje również sama muzyka, której autorem jest Łukasz Korybalski (do stworzenia audioserialu wykorzystano również utwory z bazy Universal Production Music). Od czasu do czasu w "Burchocie" dochodzi do zawieszenia akcji. Autorzy rezygnują z dźwięków otoczenia i dialogów, a historię opowiadają… muzyką. Jest to zagranie wyjątkowo ryzykowne i za pierwszym razem, gdy usłyszałem to rozwiązanie, nie byłem pewien, czy aby na pewno jest to dobry zabieg. Później jednak, spostrzegłem, jakie sceny wypełniają te "przerywniki" i zrozumiałem, że czasem dobrze skrojony instrumentalny utwór jest w stanie zastąpić nawet najdosadniejsze zdania. To naprawdę robi wrażenie.