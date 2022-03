Istnieje też opcja, że był wykorzystywany przez swoich agentów, a twórcy filmów zaciągali go do roboty pomimo jego stanu. Jeśli nie wiedzieli o afazji, to jeszcze jakoś można ich tłumaczyć: skoro taka gwiazda chce grać, to czemu mu tego nie umożliwić? Jeżeli wiedzieli o chorobie, to mam nadzieję, że brali go do filmów, by mógł sobie dorobić, póki jeszcze mógł (a opieka medyczna w Stanach wcale nie jest taka tania). Jeśli jednak perfidnie go doili, to oby karma wróciła niczym Butch po zegarek na kangurku. Wierzę w to, że rodzina i jego znajomi z Hollywood nie pozwoliliby mu na bycie kukiełką do zarabiania szmalu lub ewentualnie szepnęliby mu słówko lub dwa do ucha.