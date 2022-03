E133 wykorzystuje się w rzeczywistości również m.in. do past do zębów, kosmetyków, dezodorantów czy farb do włosów. W przemyśle spożywczym używa się go do niektórych wyrobów ciastkarskich (kremy), barwienia żelatyny, piwa, pastylek pudrowych, deserów itp. Jest bardzo słabo wchłaniany i w większości wydalany (w postaci niezmienionej). W kilku krajach zakazano jego stosowania ze względu na możliwe skutki uboczne. Według publikacji "Scientific Opinion on the re-evaluation of Brilliant Blue FCF (E 133) as a food additive" powinny go unikać osoby z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego (np. zespołem jelita nadwrażliwego) oraz uczulone na salicylany. Może on wywołać katar sienny, pokrzywkę, astmę, nasilenie objawów nietolerancji salicylanów i różne reakcje alergiczne.



Istnieją też pewne przesłanki o kancerotwórczości produktu (zdaniem RTECS "błękit brylantowy FCF wykazuje niejednoznaczne działanie rakotwórcze"), ale agenda WHO, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, nie zaklasyfikowała go jako czynnik rakotwórczy dla ludzi.



Osoby, które zdążyły już pączka Ekipy spróbować, zwracają uwagę na zbyt duży poziom słodkości i posmak tłuszczu, który trudno zatrzeć. Czy warto pozwalać dzieciakom na nieograniczone ich pałaszowanie? Odpowiedź jest raczej oczywista.