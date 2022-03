Polska wygrała mecz, a Polacy i tak wkurzeni. Powód? Reklama z zielonym trójkątem

To pytanie zadaje sobie pewnie kibic. Francuska sieć sklepów Leroy Merlin nadal nie wycofała się z Rosji i mimo bojkotów wcale się na to nie zanosi. Nawet Decathlon, który trzymał się długo, wczoraj zawiesił działalność (warto zauważyć, że nie z powodu stricte wojny, ale kłopotów z dostawami), a należy do tego samego właściciela: grupy Mulliez Family Association. Trzecią należącą do niej marką, która wciąż działa w Rosji jest Auchan. Na marginesie dodam, że Francja jest jednym z największych inwestorów i pracodawców zagranicznych w Rosji.