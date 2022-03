Dziennikarz wyleciał z pracy, bo nie zareagował na brednie Korwina. I bardzo dobrze

Media przejęte przez rząd PiS przynajmniej w kwestii wojny konsekwentnie bronią prawdy - Władimir Putin to wojenny zbrodniarz, Rosja to agresor, a Ukraina jest ofiarą krwawej inwazji. Jednak w tym przypadku redaktor zachował bierność do samego końca. Nawet, gdy miarka ewidentnie się przebrała, a Korwin-Mikke zaczął przekonywać, że rzeź w Mariupolu to "ukraińska ustawka".



Przypomnijmy, że w Mariupolu zniszczono już ok. 90 proc. zabudowań i zasobów mieszkaniowych, a uwięzieni w oblężonym mieście mieszkańcy (ok. 170 tys. ) głodują i nie mają dostępu do ogrzewania. W mieście zginęło już prawie pięć tysięcy ludzi, w tym ponad 200 dzieci. Zdaniem prokurator generalnej Ukrainy sytuację w mieście można już zakwalifikować jako ludobójstwo.



Według Korwin-Mikkego nie posiadamy rzetelnych informacji o przebiegu wojny, ponieważ w Ukrainie panuje "potworna cenzura". Wówczas padły słowa: "Mariupol to oczywista ukraińska ustawka, Polacy tego nie widzą". Dziennikarz wciąż nie oponował, potwierdzając jedynie swoje poparcie i sympatię dla Korwina i pytając w końcu, czy nie sądzi, ze jego słowa mogą zaszkodzić Konfederacji.