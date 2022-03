"Moon Knight" nadchodzi! Kim jest nietypowy bohater z nowego serialu Marvela?

Moon Knight zdobył swoje supermoce w chwili, gdy w trakcie wykonywania jednej z kolejnych misji mężczyzna zmarł niedaleko posągu Khonshu, należącego do egipskiego panteonu boga księżyca. Został przez niego przywrócony do życia, by polować na złych ludzi, ale nie pozostało to bez wpływu na jego psychikę. Co przy tym ciekawe, że bóstwo już wcześniej miało go na oku…