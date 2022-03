HBO Max usuwa ponad 50 filmów i seriali. Wśród nich znajdziemy produkcje ze stajni Disneya ("Król Lew"), a co za tym idzie również animacje Pixara ("W głowie się nie mieści"). Prócz tego czas pożegnać się chociażby z "Bękartami wojny" Quentina Tarantino. Podpowiadamy co obejrzeć zanim zniknie z nowej platformy.



HBO Max zadebiutowało w naszym kraju 8 marca. Na nowej platformie pojawiło się mnóstwo interesujących filmów i seriali, które do tej pory nie były w Polsce legalnie dostępne. W bibliotece usługi każdy znajdzie coś dla siebie, ale, jak to zwykle w przypadku serwisów streamingowych bywa, tytuły na poszczególnych licencjach będą usuwane. W najbliższych dniach z HBO Max znikną 54 produkcje.