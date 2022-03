Elliot Page w pierwszej roli po coming oucie. Jego postać w serialu Netfliksa też będzie trans

Od razu pojawiło się pytanie, co dalej z jego postacią w "The Umbrella Academy". Coming out miał miejsce przed startem 3. sezonu popularnego serialu Netfliksa. Platforma szybko podmieniła jego nowe imię w produkcjach dostępnych w serwisie, w tym właśnie w wymienionym serialu. Początkowo źródła, z którymi skontaktowało się Variety, twierdziły, że Page dalej będzie grać kobietę: Vanyę Hargreeves, która swoją supermocą potrafi przekształcać dźwięki w czystą, niszczycielską energię.