Bruce Willis jest chory. Dowiedzieliśmy się właśnie, że w związku z tym postanowił on zakończyć swoją karierę. Stało się więc to, czego fani aktora obawiali się, odkąd tylko w internecie pojawiły się pierwsze doniesienia na temat pogarszania się stanu zdrowia hollywoodzkiego gwiazdora.



Już od dłuższego czasu po sieci krążyły bowiem plotki o chorobie Bruce'a Willisa. Nikt ich oficjalnie nie potwierdzał, ani nie dementował. Aż do teraz. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie najbliższych aktora, z którego wynika, że zdiagnozowano u niego afazję.