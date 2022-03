Will Smith przeprasza Chrisa Rocka. "W świecie pełnym ciepła i miłości nie ma miejsca na przemoc"

Emocje po tegorocznych Oscarach jeszcze nie opadły. Nawet jeśli było to przełomowe wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii produkcja dystrybuowana przez platformę streamingową otrzymała statuetkę dla najlepszego filmu, wcale nie chodzi jednak o to, kto dostał nagrodę a kto nie. W nocy z niedzieli na poniedziałek kino nie było najważniejsze. Przyćmił je Will Smith, który spoliczkował Chrisa Rocka.



Chris Rock miał przedstawić nominowanych do Oscara dla filmu dokumentalnego. Zanim to zrobił postanowił pożartować sobie z zebranej w Dolby Theatre publiczności. Jedną z jego ofiar okazała się Jada Pinkett Smith. Kobieta cierpi na łysienie plackowate, a komik wyśmiał jej fryzurę. Dla jej męża było to za dużo. Will Smith wstał i uderzył go w twarz.