Firma Storytel w ostatnim czasie zdecydowanie nie próżnuje i wychodzi z wieloma ciekawymi inicjatywami dla swoich słuchaczy. Jedną z ostatnich była akcja "Bajki dla Ukrainy", dzięki której na Storytel najmłodsi mogli za darmo posłuchać ukochanych opowieści w swoim języku. Koniec marca przyniósł ponadto szczególne wydarzenie dla serwisu, ponieważ właśnie na ten moment przypadła 5. rocznica uruchomienia marki Storytel Original.



W komunikacie wysłanym z tej okazji do mediów przedstawiciele Storytel podkreślają, że początki inicjatywy nie były wcale łatwe. Tworzenie oryginalnych produkcji dla VOD było wtedy dopiero w powijakach, a co dopiero takich zamkniętych wyłącznie w formie audio. Zachęcenie utalentowanych twórców, by spróbowali czegoś zupełnie nowego nie było więc czymś łatwym. Na szczęście pierwsze sukcesy Storytel Original odwróciły sytuację i teraz, to artyści sami udają się do firmy z pomysłami na oryginalne seriale audio czy dokumenty.