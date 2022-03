Netflix przepalił pół miliarda złotych na polskie seriale. Uwaga! Serwis straszy, że to nie koniec

To pokazuje, że Netflix potrafi zepsuć nawet opowieści z ogromnym potencjałem. Patrząc na to, co do tej pory powstało za, przypomnijmy, niemal pół miliarda złotych, zapowiedź dalszych i nawet większych inwestycji w naszym kraju należy traktować jako groźbę. Może jednak się mylę i będzie lepiej. Przekonamy się za jakiś czas.



* Zdęcie główne: Zachowaj spokój/Netflix/Piotr Liwic