Polscy użytkownicy serwisu Netflix mają powody do niezadowolenia. Do końca marca 2022 roku z jego oferty zniknie ponad 100 hitowych filmów i seriali. Ta aktualizacja biblioteki Netflix Polska będzie tak bolesna jak tylko kilka innych w przeszłości. Stracimy dostęp do takich tytułów jak: "Kung Fu Panda", "Teoria wszystkiego" czy "Big Lebowski".