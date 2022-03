TVP Sport nie działa. Gdzie obejrzeć mecz Polska-Szwecja?

Najprostsza odpowiedź brzmi "w telewizji" na kanałach takich jak TVP 1 oraz TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1, bo tam transmisja przebiega bez zakłóceń, ale nie oszukujmy się: gdybyście mieli dostęp do telewizora, to nie czytalibyście teraz tego tekstu. Na szczęście witryna TVP Sport nie jest jedynym sposobem na to, by oglądać to spotkanie, które zadecyduje o awansie naszej reprezantacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze, przez internet.