Mówią, że jutro ma być koniec świata. Memiarze odpalili teorie spiskowe

Nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzy 30 marca, a na pewno nie anony z memicznych stron. Co nie znaczy, że nie będą siać dla funu niepokoju w swoich odbiorcach. Jest to wszystko absurdalne, dziwaczne i może nawet chore, ale i przy tym fascynujące. Im dalej człowiek się wkręca w tę mitologię/teorię spiskową/creepypastę i szuka źródeł i ukrytych przekazów, tym bardziej odkrywa, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Zwykle gdy media tłumaczą memy, to to oznacza ich koniec, ale w tym wypadku może to być dopiero początek serii.