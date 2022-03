Will Smith odbierając Oscara przeprosił tylko Akademię, a po wszystkim świetnie się bawił na afterze. Dopiero później opublikował oświadczenie, w którym wyraził skruchę z powodu zaatakowania Chrisa Rocka. "Przesadziłem i byłem w błędzie. Jest mi wstyd i to, co zrobiłem, nie przystoi mężczyźnie, którym chciałbym być. W świecie pełnym ciepła i miłości nie ma miejsca na przemoc" - napisał. Możliwe, że to jeszcze nie koniec sprawy. Akademia zastanawia się, czy i jak ukarać aktora.



* zdjęcie główne: screen z www.instagram.com/jadapinkettsmith