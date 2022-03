Ezra Miller znowu w akcji. Aktor został aresztowany za burdę w barze

Zapewne wielu z was pamięta incydent sprzed dwóch lat, kiedy to kariera Ezry Millera wydawała się poważnie zagrożona. Aktor zaatakował fizycznie fankę przed barem w Rejkjawiku (w sieci pojawiło się zresztą nagranie zdarzenia), a całokształt jego zachowania w tym mieście był - według relacji świadków - godny pożałowania. Wspomniana akcja szybko zaowocowała wezwaniem do bojkotu, a wiele osób przepowiadało mu koniec kariery.



Tak się jednak nie stało - artysta wciąż pozostaje członkiem ekipy dwóch dużych franczyz Warner Bros. (przypominamy, że już w kwietniu zobaczymy go w filmie "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a", a w 2023 roku w tytułowej roli Flasha).



Wygląda na to, że Miller nie wyciągnął żadnych wniosków ze wspomnianej sytuacji i nie postanowił podjąć pracy nad swoim zachowaniem. Najwyraźniej aktor mierzy się z poważnymi problemami na płaszczyźnie kontroli nad gniewem, ponieważ kolejny raz zaatakował gości baru - tym razem na Hawajach.