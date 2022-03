Disney+ w końcu w Polsce. Wiemy, kiedy wystartuje i ile będzie kosztował

To trwało znacznie dłużej, niż zakładaliśmy, ale w końcu się udało: poznaliśmy oficjalną datę premiery Disney+ w Polsce. Najwyższa pora - niecierpliwi widzowie w oczekiwaniu na seans flagowych produkcji serwisu streamingowego studia ("The Mandalorian", "WandaVision" i inne produkcje spod szyldu Marvela czy "Star Wars") odczuwali pęczniejącą irytację. Tak to jest, gdy chcesz legalnie obejrzeć wyczekiwaną produkcję, ściskając portfel w gotowości, ale... do twojego rodzimego kraju wciąż jeszcze nie trafiła dostępna w taki wielu innych państwach usługa.



Oczywiście, istnieją pewne sposoby (konto w Holandii na holenderską kartę czy wreszcie VPN), ale nie są to możliwości wygodne, przystępne i w pełni satysfakcjonujące. Na szczęście już za kilka miesięcy serwis pojawi się w naszym kraju - i wiemy już, kiedy dokładnie się to wydarzy.