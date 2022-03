Netflix, HBO Max i wkrótce Disney Plus. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Liczba platform streamingowych dostępnych w Polsce regularnie się powiększa. Wraz z nią rosną nasze wydatki, bo przecież gdy do naszego kraju wchodzą nowe serwisy, chcemy mieć do nich dostęp. Jak za to wszystko płacić?



Niby nie są to wysokie ceny. Dostęp do jednej platformy VOD kosztuje kilkadziesiąt złotych - 20, 30, może 60 w abonamencie na więcej urządzeń. Pojedynczo niby nie jest to dużo, ale gdy zsumujemy opłaty za wszystkie subskrypcje, robi się z tego całkiem niezła sumka.