Jeżeli była to ustawka, to bardzo ryzykowna. Są już głosy, że Will Smith może nawet stracić Oscara. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ale nie jest kompletnie bez sensu. Przecież dosłownie chwilę po zaatakowaniu drugiego człowieka dostał nagrodę, a to nie działa dobrze na prestiż i powagę oscarowej gali. O ile tak spojrzymy na całe to zdarzenie, bo organizatorzy raczej nie zakładali takiego scenariusza. Akademia jako poważna instytucja nie powinna przecież akceptować takich zachowań. Wystosowała nawet oświadczenie w tej sprawie po gali. Policja z Los Angeles z kolei poinformowała, że wie o incydencie, ale nikt nie wniósł oskarżeń.