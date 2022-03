Marina Owsiannikowa to prezenterka i dziennikarka telewizyjna, która w połowie marca tego roku nagle pojawiła się w tle głównego wydania rosyjskich wiadomości. Trzymała wtedy w rękach planszę z napisem: "No War". Jedni okrzyknęli ją bohaterką, a inni zaczęli się zastanawiać, czy cały incydent nie był wyreżyserowany. Wystąpienie Owsiannikowej we włoskiej telewizji może sugerować to drugie.