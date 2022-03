Co się może wydarzyć na gali Oscarowej? Jeśli Jennifer Lawrence nie upada, a Glenn Close nie twerkuje, jest nudno i przewidywalnie. Czasami zaskoczy nas przyznanie statuetki jakiemuś filmowi, ale to tyle. Tak mogło być w tym roku. Było jednak inaczej i nie zabrakło niespodziewanej atrakcji. Doszło do rękoczynów.



Tego nie można było przewidzieć. Will Smith spoliczkował bowiem Chrisa Rocka. Wszystko przez żart komika na temat żony aktora Jady Pinkett Smith.