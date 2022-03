Mordobicie uratowało galę oscarową. Po raz pierwszy od dawna zobaczyłem tam prawdziwe emocje

Wszystkie żarty odnosiły się do drążącego Hollywood rasizmu i seksizmu. Gala okazała się więc niegrzeczna, na tyle, na ile gala transmitowana przez ABC (stacja należąca do The Walt Disney Company) może być niegrzeczna. Dlatego zawoalowane docinki w stronę branży nieraz zastępowano ironicznymi komentarzami względem samych wyróżnionych nominacjami produkcji. Jedna z prowadzących przyznała nawet, że "Psie pazury" to świetny film. Oglądała go trzy razy i doszła do połowy.