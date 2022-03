Oscary nie przemilczały wojny w Ukrainie, ale "Putin" nie chciał przejść gwiazdom przez usta

Jednym z najbardziej wyrazistych momentów gali w tym kontekście, było wyświetlenie planszy z wezwaniem do minuty ciszy i wspieraniem ofiar w Ukrainie. Pojawiła się to tuż po wykonaniu nominowanej do Oscara piosenki Somehow You Do. Warto zauważyć, że ani razu w oświadczeniu nie pojawia się słowo "wojna", ani nie potępiono Putina (jego nazwisko na gali nie padło chyba ani razu), ale może jestem przewrażliwiony i Akademia wcale nie jest taka strachliwa.