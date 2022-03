Oscary 2022: Polacy mieli szansę na dwie statuetki. Czy udało im się wygrać?

Kierowani poczuciem narodowej dumy zawsze z uwagą doszukujemy się polskich akcentów na Oscarach. Nawet jeśli żadna z rodzimych produkcji nie trafia do zestawienia najlepszych filmów międzynarodowych, to przeglądamy nominowanych w pozostałych kategoriach i cieszymy się, kiedy znajdziemy wśród nich swojsko brzmiące nazwiska. Nie inaczej było w tym roku.



Podczas Oscarów 2022 mieliśmy dwie szanse na nagrodę Amerykańskiej Akademii. Wśród nominowanych znalazło się bowiem miejsce dla Janusza Kamińskiego za zdjęcia do "West Side Story" Stevena Spielberga. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski statuetkę mogła otrzymać natomiast "Sukienka". Czy się udało?