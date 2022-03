Nominacje/wygrane: 4/0



Guillermo del Toro porzucił na chwilę swoje ukochane fantastyczne stworzenia i postanowił zaserwować nam opowieść w stylu noir. Śledzimy tu losy charyzmatycznego Stantona, który dołącza do trupy cyrkowej, aby potem rozpocząć karierę na własny rachunek. Mroczny klimat filmu niezbyt jednak ujął Amerykańską Akademię. Produkcja otrzymała co prawda cztery nominacje do Oscarów, ale żadnej statuetki nie dostała.