Oscary 2022 okazały się ceremonią, której towarzyszyły liczne kontrowersje. Zaczęło się od skrócenia formatu kosztem części nagrodzonych, przez co znaczna część branży filmowej nawoływała do bojkotu. Później do protestu zachęcał Sean Penn, zamierzając stopić własne statuetki, o ile Akademia nie udzieli głosu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. A jeszcze później, już na samej gali, doszło do rękoczynów z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka, a także przerwania transmisji.