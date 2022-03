Amerykańska Akademia pokazała Netfliksowi środkowy palec. To Apple TV+ pokonało giganta

Cały streamingowy świat czekał na tę chwilę, odkąd tylko w 2016 roku Amazon Prime Video mógł pochwalić się nominacją do Oscara dla najlepszego filmu za "Manchester By The Sea". Sześć lat później platformie VOD udało się zdobyć statuetkę w najważniejszej kategorii. Trochę musieliśmy na to poczekać, ale w końcu się udało. "CODA" przetarła szlaki zmierzającym do internetu produkcjom. Oby przełożyło się to na coraz lepszą ich jakość.