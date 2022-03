Nareszcie nadchodzi pierwsza połowa 5. sezonu spin-offa jednego z najwybitniejszych seriali ostatniego dwudziestolecia. Akcja "Better Call Saul", czyli "Zadzwoń do Saula", rozgrywa się na kilka lat przed wydarzeniami zaprezentowanymi w "Breaking Bad". To historia przemiany byłego oszusta o złotym sercu Jimmmy'ego McGilla w bezwzględnego prawnika - Saula Goodmana. To ostatni sezon serialu.



Premiera serialu: 20 kwietnia