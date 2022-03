Już dzisiaj w nocy dowiemy się, kto zgarnął Oscary. Gdzie obejrzeć tegoroczną galę?

W zeszłym roku Oscary odbyły się później niż zazwyczaj. Z powodu pandemii laureatów najpopularniejszych nagród filmowych poznaliśmy w kwietniu. Tym razem stanie się to nieco wcześniej. Gala będzie miała miejsce już dziś w nocy z 27 na 28 marca. Transmisję z tego wydarzenia zamierzają śledzić kinomani na całym świecie. Również w Polsce.



Co tam późna pora. W końcu Oscary rozdawane są raz do roku, a ich prestiż pozwala bez wyrzutów zarwać nockę. Sprawdzamy więc, gdzie będziemy mogli oglądać transmisję z gali na żywo w telewizji i internecie. Warto, bo szykuje się sporo filmowych emocji.