Jakie filmy i seriale oglądać na Netfliksie? Wybór nie należy do najłatwiejszych. W serwisie co chwilę pojawiają się nowe produkcje. W mijającym tygodniu mogliśmy na przykład powrócić do świata serialu "Bridgertonowie". Niedługo na platformie wejdziemy natomiast do środowiska polskich pseudokibiców. W międzyczasie jednak mnóstwo tytułów zniknie w serwisie i macie ostatnią szansę, aby je obejrzeć.