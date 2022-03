Jak się nad tym wszystkim zastanowić, to pierwszy epizod "Halo" zaskoczył mnie bardziej, niż kilka ostatnich przewidywalnie-nieprzewidywalnych filmów Jamesa Gunna razem wziętych. Wiem też, że chętnie ruszę z Master Chiefem w tę podróż. Robię to szybko, zanim dotrze do mnie, że to bez sensu i w zasadzie nie wiem, po co to robię.