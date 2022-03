Tak to powinno wyglądać od samego początku. Pierwszy "Legion samobójców" został przez Warner Bros. wypatroszony. Dopiero teraz, gdy za sterami usiadł James Gunn, a studio zdecydowało się dać mu względnie dużą swobodę (w bajki o "bezgranicznej swobodzie" nie wierzcie), działa to i prezentuje się, jak należy. Nowy "Legion" to pierwszorzędna rozrywka i frajda, a zarazem znakomite wprowadzenie do jeszcze lepszego serialu "Peacemaker", który zobaczycie na HBO Max.