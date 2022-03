Polsat elegancko zaorał ambasadora Rosji. Wykorzystał do tego jego własne słowa

Wywołana rosyjską agresją wojna w Ukrainie wciąż trwa. ABW przekazała niedawno Ministerstwu Spraw Zagranicznych listę 45 osób prowadzących działalność wywiadowczą dla Rosji, szpiegujących pod przykryciem dyplomatycznym - informacje zostały już potwierdzone przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. I to właśnie w związku z tą sprawą pilnie wezwano rosyjskiego ambasadora, Siergieja Andriejewa, do siedziby MSZ.



O komentarz poprosiły Andriejewa media, w tym Polsat News. Jak można było przypuszczać, z ust ambasadora popłynęła rzeka kremlowskiej, proputinowskiej propagandy - dyplomata przekonywał, że wszystkie doniesienia na temat zbrodni rosyjskich wojsk to kłamstwa, dezinformacja i "same fejki".



Powtarzał znane nam już doskonale hasła o "fanatycznych nazistach, którzy chowają się za plecami cywilów" w Mariupolu, "specjalnej operacji wojskowej Rosji" czy "wrogiej polityce Ukrainy" i dodał, że "Rosja ma prawo do kroków odwetowych na zasadzie wzajemności". Co więcej, zaręczył, że cywile nie są w ogóle atakowani, a prawdziwe informacje o tej wojnie płyną jedynie z - jakżeby inaczej - Rosji i Chin.