Gwiazdy, aktorzy i dziennikarze z Polski od kilku dni gromadnie apelowali, by Sting odwołał swój koncert na gali rozdania nagród Wiktory 2022. Wszystkie te głosy najwyraźniej dotarły w jakiejś formie do popularnego brytyjskiego wokalisty, bo podjął on decyzję o rezygnacji z występu. Co to oznacza dla TVP?