"Piosenki o miłości są takie banalne" - słowa otwierające utwór Cool Kids of Death można odnieść zarówno do muzyki, jak i debiutu Tomasza Habowskiego, w którym zagrali Tomasz Włosok i Justna Święs. Od samego początku atakuje nas klisza za kliszą, frazes za frazesem. Wszystko zmierza w dobrze znanym nam kierunku i widzowi pozostaje tylko relaksować się w wyciszający rytm filmu. Pochłaniając kolejne czarno-białe kadry, łatwo jest dać mu się uwieść i pozwolić otulić swoim ciepłem. Przynajmniej do momentu, kiedy okaże się, że twórcy mają nam coś więcej do zaoferowania niż głodne kawałki o poszukiwaniu samego siebie, które krążą wokół pytania "mieć czy być".



W "Piosenkach o miłości" śledzimy losy Roberta Jaroszyńskiego. Zawsze chciał on być, bo o mieć nigdy nie musiał się martwić. Jako syn słynnego aktora nie ma potrzeby pracować. Tatuś opłaca mu wszystko, co potrzebne do życia, a on chciałby osiągnąć sukces w branży muzycznej. Jak sam stwierdza w jednej ze scen, na koncie ma jedynie "wybitne niedokonania". To może się zmienić, kiedy podczas kolacji na cześć swojego ojca usłyszy śpiew jednej z kelnerek. Alicja pochodzi z małego miasta i w ogóle nie wierzy we własny talent. Odrzuca jak tylko może zaloty głównego bohatera, a na propozycje wspólnej pracy nad płytą, w jej oczach pojawia się przerażenie.