Nie jest natomiast jasne czy to rząd zdecydował o usunięciu filmów ze streamingu. Jeśli tak było, niewiadomą pozostaje, dlaczego tyle czasu zwlekano z bojkotem koncertu na rzecz Tybetu. Jedno jest za to pewne. Nawet kiedy, zdawałoby się, autorytarna władza Chin sięga dna, to zaraz zaczyna pukać w nie od spodu. Keanu Reeves to tylko kolejny przykład z wielu.