Bój o najlepszy serial HBO (a może nawet o najlepszy serial w historii) toczy się najczęściej pomiędzy "The Wire" a "Sopranos". Chyba każdy z was przynajmniej raz w życiu słyszał, że "Prawo ulicy" to najlepsza produkcja odcinkowa i kropka. Cóż, nie dziwi mnie to - swego czasu był to prawdziwy, innowacyjny fenomen. Społeczno-polityczny obraz, którego prawdziwym bohaterem jest coś więcej niż człowiek.



Sercem tego tytułu jest miasto Baltimore. Żywa, skażona tkanka, łącząca ze sobą polityków, policjantów, biednych i bogatych, a także slumsy, problemy z narkotykami, konflikty rasowe i problemy systemu edukacji. "Prawo ulicy" pochyla się nad wieloma sferami i bolączkami tego miasta, nieustannie angażując widza. Dzięki czemu "Prawo ulicy" doczekało się miana niezwykle realistycznego tytułu.