Wrócił jeden z największych hitów Netfliksa. Jak wypadł nowy sezon "Bridgertonów"?

O kontynuacjach często pisze się - niekoniecznie w formie pochlebstwa - że "właśnie otrzymaliśmy to samo, ale więcej i bardziej". W przypadku "Bridgertonów" sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Z jednej strony ten kostiumowy romans w nowej serii skupia się na postaciach o zupełnie innych charakterach, niż poprzednio. Co więcej, ogrywa typowe melodramatyczne motywy w interesujący, nieraz nieprzewidywalny sposób, potrafi też zaskoczyć wnikliwością.



Z drugiej strony 2. sezon jest znacznie bardziej stonowany. W moim odczuciu siłą pierwszej odsłony była swoista śmiałość i intensywność - serial był odważny, momentami wręcz kontrowersyjny; kreował obraz osób skutych w łańcuchy pruderii, żelaznych zasad i obaw przed konsekwencjami (skandal, utrata szacunku, wykluczenie). Nieustannie maskowane żądze i emocje kryły się za fasadą dobrych manier - powściągliwej uprzejmości. "Bridgertonowie" niemal ze współczuciem przyglądali się swoim nieszczęśliwym zazwyczaj bohaterom, którzy tłamsili samych siebie, by wreszcie wybuchnąć pożądaniem. Nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że zamierzam narzekać na niedobór scen erotycznych - choć nowa odsłona jest znacznie, ale to znacznie "grzeczniejsza". Tę powściągliwość można oczywiście uargumentować po pierwsze sięganiem do innych literackich tradycji (tym razem mamy tu zdecydowanie więcej Szekspira niż "Niebezpiecznych związków") oraz zupełnie inną dynamiką między głównymi postaciami.