Nowy "Batman" dla niektórych jest najwybitniejszą ekranizacją przygód Mrocznego Rycerza, inni widzą sprawę nieco inaczej. Jedna rzecz nie ulega jednak wątpliwości - o tym dziele będzie się mówiło jeszcze długo. Skutecznie dbają o to zresztą jego twórca i Warner Bros., którzy wypuścili wczoraj pierwotnie usuniętą z filmu szokującą scenę spotkania Batmana z Jokerem. A to wszystko przecież tylko preludium dla zbliżającej się wielkimi krokami premiery produkcji na platformie HBO Max.



Film z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli nie jest natomiast pierwszym tytułem, który skupia się na młodym Batmanie. Niedoświadczony Bruce Wayne od lat przyciąga swoim potencjałem wielu niebagatelnych twórców. Jednym z nich był zmarły w 2016 roku Darwyn Cooke. Kanadyjczyk swoją przygodę z komiksami rozpoczął dosyć późno, ale wcześniej miał styczność z Mrocznym Rycerzem i Gotham dzięki pracy przy kultowych serialach animowanych DCAU: "The New Batman Adventures", "Superman" i "Batman przyszłości". Do tego ostatniego stworzył nawet fenomenalną czołówkę.