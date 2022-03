Stephen King z RiGCzem. Wspiera Ukraińców, a Rosjanom zabiera swoje książki

King jest najczęściej publikowanym w Rosji autorem - całkowity nakład jego sprzedanych tam książek od 2016 roku wyniósł 6,7 mln egzemplarzy. Wydawnictwu AST informację przekazał jego agent.



Co ciekawe, agencja TASS nie podała Rosjanom powodów tej decyzji i przekonywała, że to okres przejściowy, a książki króla horroru nie będą pojawiać się na półkach rosyjskich księgarni tylko przez jakiś czas. Tymczasem prawa do wcześniejszych zakupionych utworów pozostaną w AST przez okres obowiązywania umów (czyli najbliższe 3-4 lata), których King nie planuje odnawiać.



Stephen King - według danych z zeszłego roku - znalazł się w czwórce najlepiej zarabiających pisarzy świata. Jego majątek jest szacowany na około 400 mln dolarów.