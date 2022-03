Wulgarne ale wspaniałe. Gugała dedykuje Ukraińcom muzyczną wersję listu Kozaków do sułtana

Na youtube'owym kanale Zespołu Reprezentacyjnego - wykonującej poezję śpiewaną, aktywnej (z przerwami) od 1983 roku grupy - pojawiła się muzyczna interpretacja słynnego listu sułtana Mehmeda IV do Siczy Zaporoskiej i odpowiedzi Kozaków.



Owa odpowiedź to zniewaga i potwarz - pismo złożone z serii niewybrednych wyzwisk. Nie dziwi, że zyskało taką popularność i bawiło ludzi przez kilka stuleci. I to nawet pomimo faktu, że jest to najprawdopodobniej znacznie później napisana mistyfikacja.



Miał to być list podpisany przez Iwana Sirkę, atamana koszowego, wraz z całą Siczą Zaporoską, będący odpowiedzią na żądania sułtana osmańskiego. Nie mamy pewności co do daty sporządzenia listu - oryginał (przy założeniu spisania w sugerowanym czasie) miał powstać najpewniej między 1675 a 1680 rokiem. Nie zachował się jednak do naszych czasów; w latach siedemdziesiątych XIX wieku odnaleziono kopię (czy też - mistyfikację) sporządzoną w wieku XVIII.



Później historyk Dmytr Jawornicki odczytywał tę kopię swoim gościom, by zapewnić im rozrywkę. Malarz Ilja Riepin po odsłuchaniu treści listu zainteresował się tą historią - natchnęła go do stworzenia olejnego obrazu pt. "Kozacy piszą list do sułtana" (ukraińscy żołnierze odtworzyli zresztą ten obraz pod koniec lutego na jednym wiralowych już zdjęć). Listem inspirowali się także Apollinaire czy Dmitrij Szostakowicz, a w 2014 roku motyw wykorzystał w skeczu Wołodymyr Zełenski (on i inni komicy nawiązali w swoim show do aneksji Krymu przez Rosję i zaadresowali list do Władimira Putina).