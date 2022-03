Robią serial o tym, jak powstał "Ojciec chrzestny". Jest zwiastun "The Offer"

"The Offer" opowie o kulisach powstania "Ojca chrzestnego". A jest to historia równie interesująca, co gangsterska saga przedstawiona w filmie. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale niewiele brakowało, a nigdy nie zobaczylibyśmy arcydzieła Francisa Forda Coppoli. W nadchodzącym serialu dowiecie się dlaczego. A żeby zaostrzyć wasz apetyt, Paramount pokazał zwiastun produkcji.