"Stranger Things" zmarnowało swój potencjał. Premiera 4. sezonu rozwścieczyła widzów

To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą jest ogólny odbiór serialu braci Dufferów, który z każdym kolejnym sezonem jest coraz gorszy. Nie brak oczywiście osób twierdzących, że 3. odsłona "Stranger Things" była najlepszą z dotychczasowych. Wystarczy zajrzeć do komentarzy, by odnaleźć na to przykłady. Zdecydowanie więcej osób odnosi się jednak bardzo negatywnie do odcinków z 2019 roku. Osobiście podzielam takie nastawienie, bo miałem już serdecznie dosyć desperackiego podtrzymywania status quo w "Stranger Things".