Najpopularniejszy polski serwis VOD Player wychodzi z kolejną inicjatywą skierowaną do użytkowników i mającą na celu ułatwienie korzystania z usługi. W związku z obecną sytuacją Player.pl niedawno wprowadził bajki po ukraińsku, a teraz daje olbrzymią wygodę osobom korzystającym z Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz telewizorów LG. Na czym dokładnie polega wprowadzona przez platformę funkcja? To bardzo proste.



Po włączeniu kanału TVN lub TVN Siedem użytkownicy telewizorów z systemem WebOS22 zobaczą w prawym dolnym rogu ekranu automatyczny komunikat. Poinformuje on ich o możliwości błyskawicznego uruchomienia aplikacji Player na Smart TV, co będzie możliwe dzięki wciśnięciu dedykowanego guzika na pilocie do telewizora. Jeżeli użytkownik zdecyduje się podjąć działanie, to zostanie przeniesiony do usługi VOD. W przeciwnym wypadku komunikat zniknie po upływie 10 sekund.