Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu "Moon Knight" ma na swoim koncie najmniej dokrętek w historii MCU. A przecież od samego początku franczyzy dodatkowe zdjęcia są stałą praktyką. Jeszcze zanim ekipa wejdzie na plan, każdy jej członek się na nie szykuje. Konieczność poprawiania teoretycznie gotowej produkcji jest niejako wpisana we wszystkie produkcje należące do uniwersum. Dla wytwórni to konieczny element procesu realizacji filmu czy serialu.