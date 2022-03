Bazująca na książce Joyce Carol Oates "Blonde" to biograficzna produkcja o Marilyn Monroe, nad którą przygotowania rozpoczęły się jeszcze w 2010 roku. Od tego czasu koncepcja i obsada produkcji wielokrotnie ulegała zmianie, ale reżyser Andrew Dominik (od świetnego "Zabójstwa Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda") nigdy jej do końca nie odpuścił. Nawet wtedy, gdy Netflix dosyć wyraźnie okazał swoje wątpliwości wobec niektórych jej aspektów.



O co dokładnie poszło? Jak wiadomo, Marilyn Monroe nie bez przyczyny była hollywoodzką ikoną seksu. Nie oznacza to natomiast, że wszystkim zależy na wyciąganiu na wierzch najbardziej intymnych szczegółów jej życia. Jak podawał w zeszłym roku portal Vogue, szefowie Netfliksa uznali wersję zaprezentowaną przez Dominika za zbyt brutalną i naturalistyczną. Szczególnie ze względu na przedstawione tam bez cenzury sceny seksu. W powieści Joyce Carol Oates główna bohaterka zostaje brutalnie zgwałcona przez hollywoodzkiego producenta zwanego Panem Z. i to właśnie o ten moment może chodzić.