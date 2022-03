Użytkownicy HBO Max domagali się tej funkcji. Serwis właśnie ją wprowadził

HBO Max, które zadebiutowało w naszym kraju 8 marca, doczekało się nowej funkcji. Przy wybranych tytułach pojawił się pewien przycisk. Dzięki niemu już teraz możecie zagrać w serialową ruletkę. Jeśli zechcecie się zrelaksować przy ulubionej produkcji, on pomoże wam zdecydować, jaki odcinek powinniście obejrzeć.



Macie za sobą ciężki dzień i chcecie obejrzeć "Przyjaciół"? Odpalacie HBO Max, a tam 10 sezonów serialu. Dzięki nowej funkcji nie będziecie musieli przeglądać wszystkich odcinków, aby włączyć ten jeden. W końcu na szukaniu interesującego was epizodu spędzilibyście więcej czasu niż na jego oglądaniu. Przycisk SHUFFLE znajdzie go za was.