Uwaga! Tekst zawiera spoilery z filmu "Batman".



"Batman" w reżyserii Matta Reevesa od dwudziestu dni rządzi kinami na całym świecie i jednocześnie pewnie zmierza do swojego debiutu na HBO Max. Wygląda jednak na to, że DC, Warner Bros. i twórcy produkcji nawet po takim czasie wciąż mają kilka asów w rękawie. Właśnie postanowili pochwalić się jednym z nich. Do sieci trafiła bowiem usunięta z filmu scena, w której Robert Pattinson (grający Mrocznego Rycerza) staje naprzeciw Barry'ego Keoghana. Irlandzki aktor wciela się w Jokera z tego filmowego uniwersum.



W tegorocznym "Batmanie" Joker ostatecznie pojawia się w zaledwie jednej krótkiej scenie i nie jest zbyt wyraźnie pokazany. Widzimy go przez moment, gdy nawiązuje "przyjaźń" z również osadzonym w Arkham Riddlerem Paula Dano. Scena wywołała sporo kontrowersji wśród fanów najsłynniejszego przeciwnika Batmana. Część fanów uważa, że DC za szybko sięgnęło po nowego Jokera. Niecałe trzy lata temu triumfy w tej roli święcił przecież Joaquin Phoenix, a w międzyczasie do postaci sadystycznego klauna w niezły sposób powrócił też Jared Leto.